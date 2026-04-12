Nigeria raid aereo dei militari contro mercato nel nordest | almeno 100 morti

Un raid aereo delle forze militari ha colpito un mercato nel nord-est della Nigeria, provocando almeno 100 morti. L'operazione ha preso di mira gruppi islamisti, tra cui l’Is della provincia dell’Africa occidentale, affiliato allo Stato Islamico. L’attacco ha interessato il mercato di Jalli Futchimiram, causando un grande numero di vittime tra i civili presenti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle circostanze dell’azione militare.

(Adnkronos) – Decine, forse centinaia di persone sono state uccise in un raid aereo delle forze militari contro il mercato di Jalli Futchimiram, nel nord est della Nigeria, in un'operazione contro i gruppi islamisti, fra cui l'Is della provincia dell'Africa occidentale affiliato all'Is. Amnesty International denuncia la morte di più di cento persone mentre i.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Nigeria, bombe del governo sul mercato: almeno 100 morti nel NordUn raid aereo dell’esercito nigeriano ha colpito un mercato nello Stato settentrionale di Yobe, provocando almeno 100 morti (ma si teme possano... Nigeria, strage nel Kwara: almeno 170 morti in un attacco armatoUn assalto di estrema violenza ha colpito la Nigeria centrale, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora provvisorio.