Nigeria bombe del governo sul mercato | almeno 100 morti nel Nord

Un raid aereo dell’esercito nigeriano ha colpito un mercato nello Stato di Yobe, nel Nord del paese, provocando almeno 100 vittime. Le autorità temono che il numero di morti possa essere raddoppiato. L’attacco è avvenuto nella località di Jilli, vicino al confine con un altro Stato, dove si sono registrate tensioni legate all’insorgenza di Boko Haram. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le comunità locali e le autorità.

Un raid aereo dell’ esercito nigeriano ha colpito un mercato nello Stato settentrionale di Yobe, provocando almeno 100 morti (ma si teme possano essere il doppio) nella località di Jilli, vicino al confine con lo Stato di Borno epicentro dell’insorgenza di Boko Haram. Lo riporta Amnesty International, che sottolinea come la strage sia stata una delle più importanti nell’ultimo decennio, durante il quale Abuja ha sfruttato la superiorità aerea pressoché incontrastata dai mezzi di terra che gli insorti islamisti posseggono per contrastarla per compiere raid contro le roccaforti delle varie milizie, arrivando però molto spesso a colpire i civili.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Nigeria, bombe del governo sul mercato: almeno 100 morti nel Nord Nigeria, strage nel Kwara: almeno 170 morti in un attacco armatoUn assalto di estrema violenza ha colpito la Nigeria centrale, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora provvisorio. Leggi anche: Nigeria, attentati kamikaze nel nord-est: 23 morti e 108 feriti Suspected suicide bombers hit Nigeria’s Maiduguri city, killing 23 and injuring over 100