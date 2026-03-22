Ma a rendere il suo volto disteso, più di qualunque massaggio o trattamento, sarebbe stato un rituale che contribuisce a donarle serenità nei momenti più stressanti, e che ha messo in pratica anche la mattina della cerimonia: un momento di raccoglimento in chiesa. «È una follia, ma domani mattina andrò in chiesa, riesco a incastrarlo tra le tante cose da fare», ha rivelato a Variety in un'intervista durante la cena pre-Oscar di Chanel e Charles Finch al Beverly Hills Hotel. Una dichiarazione forse insolita per una star di Hollywood ma che in realtà da parte di Nicole Kidman non dovrebbe stupire troppo visto che non ha mai fatto mistero di provenire da una famiglia molto cattolica e di essere da sempre praticante, salvo una breve parentesi di avvicinamento a Scientology durante il matrimonio con Tom Cruise. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il rituale rilassante di Nicole Kidman prima della serata degli Oscar? Una visita in chiesa

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