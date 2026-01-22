nicole kidman in vacanza in antartide con le figlie dopo il divorzio

A inizio 2026, Nicole Kidman ha condiviso momenti di relax in Antartide con le sue figlie, pochi mesi dopo aver concluso il divorzio da Keith Urban. La scelta di dedicarsi a viaggi e tempo in famiglia riflette una fase di rinnovamento personale e di equilibrio, segnando un nuovo capitolo nella sua vita.

Il 2026 è iniziato all’insegna dei viaggi e del tempo trascorso in famiglia per Nicole Kidman, che a inizio anno ha finalizzato il divorzio da Keith Urban dopo quasi 20 anni di matrimonio. Nicole Kidman alla scoperta dell’Antartide. L’attrice premio Oscar ha condiviso su Instagram una serie di foto che la ritraggono prima in Cile e poi in Antartide, imbacuccata in abiti pesanti e cappello, al suo fianco l e figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 15. Per Kidman si tratta di un viaggio particolarmente importante, visto che è quello che le ha consentito – come lei stessa ha sottolineato – di visitare tutti e sette i continenti. 🔗 Leggi su Amica.it

