Una nuova tecnica medica utilizza un elettrocatetere di soli 1,5 millimetri di diametro per affrontare la morte cardiaca improvvisa nei giovani. La procedura si basa sull'inserimento di un filo sottile che permette di intervenire tempestivamente in casi di arresto cardiaco. Questa innovazione mira a migliorare le possibilità di salvataggio nelle situazioni di emergenza, offrendo una soluzione meno invasiva e più accessibile anche ai pazienti più giovani.

Bergamo, 30 marzo 2026 – È come un filo sottilissimo, diametro 1,5 millimetri, adatto anche ai pazienti più giovani. E, in queste dimensioni microscopiche, racchiude una speranza contro l'incubo della morte cardiaca improvvisa, che colpisce soprattutto i giovani sotto i 35 anni con numeri che, pur nel loro piccolo, sono pur sempre drammatici: ogni anno in Italia perdono la vita oltre mille under 35. Una morte causata da difetti congeniti e malattie genetiche che potrebbero essere scoperti con un semplice elettrocardiogramma. A poche settimane dall'autorizzazione degli enti regolatori europei all'utilizzo nella pratica clinica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando il cuore, di colpo, cessa di battere: contro la morte cardiaca improvvisa fra i giovani la speranza è chiusa in un elettrocatetere di 1,5 millimetri

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