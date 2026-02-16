Vaccino COVID in gravidanza | nessun legame con autismo
Un nuovo studio dimostra che il vaccino COVID a base di mRNA somministrato a donne in gravidanza non aumenta il rischio di autismo nei figli. La ricerca, condotta su un ampio campione di mamme, ha analizzato i dati di bambini nati durante la pandemia e ha trovato nessuna correlazione tra il vaccino e i disturbi dello sviluppo. Un risultato che può tranquillizzare le future mamme preoccupate per la salute dei loro bambini.
Uno studio recente fornisce nuove evidenze rassicuranti: la vaccinazione a base di mRNA contro il COVID-19 poco prima o durante la gravidanza non è associata all’autismo o ad altri disturbi dello sviluppo nei bambini. I ricercatori hanno seguito 434 bambini di età compresa tra 18 e 30 mesi, confrontando quelli nati da madri vaccinate con quelli nati da madri non vaccinate. La metà dei bambini era nata da madri che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19 a mRNA durante la gravidanza o entro 30 giorni prima del concepimento. Gli altri 217 bambini erano figli di madri non vaccinate nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Cibosia.it
Il paracetamolo in gravidanza è sicuro: nessun legame con autismo e Adhd
Il paracetamolo durante la gravidanza è considerato sicuro e non è stato riscontrato un collegamento con un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.
Paracetamolo in gravidanza, lo studio definitivo: nessun legame con autismo e Adhd nei bambini
Uno studio recente conferma che l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non comporta un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.
Tylenol, COVID, & Vaccines: Why Free Speech Matters in Science
Argomenti discussi: Chikungunya, arrivano i vaccini: le nuove indicazioni SIMVIM per viaggiatori e categorie a rischio - OMaR; Gravidanze sempre più attempate, con disturbi d'ansia in aumento e coperture vaccinali basse; Influenza K (febbraio 2026): sintomi, durata e cura; Virus chikungunya, le linee guida per la vaccinazione.
Il vaccino Covid è sicuro nel primo trimestre di gravidanza?Sono nel primo trimestre di gravidanza, posso fare il vaccino anti Covid? Risponde Antonio Clavenna, responsabile Laboratorio di Epidemiologia dell’età evolutiva, Istituto Mario Negri, Milano (VAI AL ... corriere.it
Stati Uniti. Kennedy Jr. rimuove il vaccino anti Covid dal calendario vaccinale per bambini sani e donne in gravidanza. Allarme dagli espertiLa decisione, che bypassa il normale iter di valutazione scientifica che dovrebbe riguardare l'ente regolatorio Fda, prima dei Cdc, solleva timori per la protezione delle fasce più vulnerabili e ... quotidianosanita.it