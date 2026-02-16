Vaccino COVID in gravidanza | nessun legame con autismo

Un nuovo studio dimostra che il vaccino COVID a base di mRNA somministrato a donne in gravidanza non aumenta il rischio di autismo nei figli. La ricerca, condotta su un ampio campione di mamme, ha analizzato i dati di bambini nati durante la pandemia e ha trovato nessuna correlazione tra il vaccino e i disturbi dello sviluppo. Un risultato che può tranquillizzare le future mamme preoccupate per la salute dei loro bambini.

Uno studio recente fornisce nuove evidenze rassicuranti: la vaccinazione a base di mRNA contro il COVID-19 poco prima o durante la gravidanza non è associata all’autismo o ad altri disturbi dello sviluppo nei bambini. I ricercatori hanno seguito 434 bambini di età compresa tra 18 e 30 mesi, confrontando quelli nati da madri vaccinate con quelli nati da madri non vaccinate. La metà dei bambini era nata da madri che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino COVID-19 a mRNA durante la gravidanza o entro 30 giorni prima del concepimento. Gli altri 217 bambini erano figli di madri non vaccinate nello stesso periodo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Il paracetamolo durante la gravidanza è considerato sicuro e non è stato riscontrato un collegamento con un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini.

