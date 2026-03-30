Folla all’inaugurazione della mostra per il centenario di Licio Nencetti a Foiano

A Foiano si è svolta l’inaugurazione di una mostra dedicata al centenario di un artista locale, attirando numerosi visitatori e appassionati d’arte. L’evento ha visto la presenza di diverse personalità del settore culturale e numerosi cittadini, che si sono riuniti per celebrare l’anniversario e ammirare le opere esposte. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e partecipazione.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per l’inaugurazione della mostra “SONO LICIO, ECCOMI QUA”, allestita presso la Sala Gervasi di Foiano della Chiana in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del partigiano Licio Nencetti (31 marzo 1926 – 31 marzo 2026). Promossa dal Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con ANPI Foiano e numerose realtà del territori, la mostra resterà visitabile fino all’8 aprile, per poi proseguire il suo percorso ad Arezzo dal 13 al 24 aprile presso il Palazzo della Provincia. Nato a Lucignano nel 1926, Nencetti fu tra i più giovani protagonisti della Resistenza italiana: a soli 17 anni entrò nella lotta antifascista, diventando comandante della formazione partigiana “La Teppa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Folla all’inaugurazione della mostra per il centenario di Licio Nencetti a Foiano Articoli correlati “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascitaArezo, 26 marzo 2026 – “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita. Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascitaIl Comune di Foiano della Chiana, in collaborazione con Anpi Foiano, promuove la mostra “Sono Licio, eccomi qua”, dedicata a Licio Nencetti nel...