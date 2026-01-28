La foto di Trump e Putin collocata nell’atrio della Casa Bianca

La Casa Bianca ha esposto una foto di Donald Trump e Vladimir Putin insieme nell’atrio principale. La foto, che si trova nell’area tra l’ala ovest e la residenza, è stata posizionata in modo evidente. Nessuna comunicazione ufficiale spiega il motivo di questa scelta, ma l’immagine ha già attirato l’attenzione dei visitatori e dei media.

Una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump insieme al suo omologo russo Vladimir Putin è stata collocata nell’atrio della Casa Bianca, che collega l’ala ovest con la residenza presidenziale. Lo scrive su X la giornalista Elizabeth Landers, corrispondente dalla Casa Bianca per la Pbs. Si tratta di una foto congiunta dei due leader presumibilmente scattata durante il vertice in Alaska dell’anno scorso. Landers ha osservato che sotto la foto con Putin foto ce n’è un’altra, che mostra Donald Trump con uno dei suoi nipoti. Entrambe le immagini sono quindi diventate parte di un’unica esposizione su una parete nel passaggio tra le parti principali della Casa Bianca.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Trump Putin Trump dorme nello Studio Ovale? Le foto ‘sospette’ e la risposta della Casa Bianca Viktor Orbán alla Casa Bianca per rilanciare il vertice Trump-Putin Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La conferenza stampa tra Trump e Putin dopo l’incontro in Alaska Ultime notizie su Trump Putin Argomenti discussi: Trump e un pinguino in Groenlandia, post della Casa Bianca: ironia web; Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca stecca; Trump pubblica un fotomontaggio con in mano la bandiera americana sulla Groenlandia. E in un altro si annette anche il Canada; Eserciti contro e una città sotto assedio: l’abisso di Trump. Una foto di Trump e Putin spunta in un angolo della Casa BiancaUna fotografia incorniciata, collocata in un angolo appartato della Casa Bianca, riporta sotto i riflettori il rapporto personale tra Donald Trump e Vladimir Putin. A segnalarne la presenza è stata El ... msn.com Trump, la foto con Putin in Alaska appesa alla Casa Bianca: ecco cosa significa per il presidente americanoLo staff della Casa Bianca ha appeso al muro una foto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il leader russo Vladimir Putin, scattata ... msn.com Sky tg24. . Tom Nichols, giornalista e politologo statunitense, è intervenuto alla trasmissione Mondo di Sky tg24 per analizzare i recenti fatti di Minneapolis. Secondo Nichols, la decisione di ritirare Bovino rappresenta una mossa chiara della Casa Bianca, che - facebook.com facebook Dal Messico alla Turchia, la Casa Bianca ha nominato un’esperta in cooperazione bilaterale, diplomazia pubblica e politica estera come incaricata di affari dell’Ufficio esterno degli Usa per il Venezuela. Ecco quale sarà la sua missione. @rssmiranda x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.