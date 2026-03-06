Il Prize Money Ranking parla italiano! Due azzurre nella top-10 della classifica dei premi | i soldi guadagnati da Goggia e Pirovano

Il Prize Money Ranking vede due atlete italiane nella top-10: Sofia Goggia e un’altra atleta sono inserite nella classifica dei premi della Federazione Internazionale. Goggia si posiziona al sesto posto con 228 punti, mentre l’altra atleta occupa una posizione immediatamente superiore. La classifica mostra la presenza significativa delle sportive italiane in questa graduatoria.

Due italiane sono presenti nella top-10 del Prize Money Ranking, la classifica dei premi stilata dalla Federazione Internazionale: Sofia Goggia conserva il sesto posto con 228.671 euro, Laura Pirovano è entrata nell’elite grazie alla vittoria conseguita oggi nella discesa libera della Val di Fassa e si è issata in decima posizione con 117.740 euro. La fuoriclasse bergamasca ha conquistato due vittorie nel corso di questa annata agonistica e, dopo il risultato sottotono del primo atto sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino, si trova in scia alla neozelandese Alice Robinson (quinta con 253.116 euro). La talentuosa trentina ha invece operato il sorpasso ai danni dell’albanese Lara Colturi e, se dovesse conseguire dei buoni risultati nel weekend dolomitico, potrebbe scavalcare la statunitense Paula Moltzan (154. 🔗 Leggi su Oasport.it

