Ferrari si prepara al lancio di 5 modelli nel 2026 | ecco cosa sappiamo!

Ferrari ha annunciato che lancerà cinque nuovi modelli nel 2026, un passo deciso verso l’elettrificazione. La casa di Maranello ha deciso di investire in questi veicoli per rispondere alla crescente domanda di auto di lusso sostenibili. Ogni modello sarà dotato di tecnologie innovative e motori elettrici di alta gamma. La strategia mira a rafforzare la presenza del marchio nel settore delle auto di lusso elettriche. I primi dettagli sui modelli sono stati svelati durante l’ultimo evento aziendale.

Ferrari al Futuro: Cinque Nuovi Modelli per un’Elettrificazione di Lusso. Ferrari punta a un 2026 di svolta, con l’introduzione di cinque nuovi modelli che segneranno l’ingresso del marchio nel mondo dell’elettrico e ne consolideranno la posizione nel segmento del lusso. L’azienda, forte di una solida performance nel 2025 e di un portafoglio ordini che copre il periodo fino alla fine del 2027, accelera il suo piano di crescita e diversificazione, con un particolare sulla rivoluzionaria Luce, il primo veicolo 100% elettrico del Cavallino. Un 2025 di Successi e un Ordine di Arrivo Completo. Il 2025 si è concluso con risultati significativi per Ferrari, segnato da una crescita dei profitti e da una domanda sostenuta.🔗 Leggi su Ameve.eu Steam Machine si prepara al lancio con AMD che conferma inizio spedizioni nel primo trimestre 2026Valve annuncia che le prime spedizioni di Steam Machine partiranno all'inizio del 2026. Life is Strange nel 2026: Square Enix annuncia un nuovo capitolo. Ecco cosa sappiamoSquare Enix ha annunciato il ritorno della serie Life is Strange con un nuovo capitolo in uscita nel 2026. i TEST SEGRETI della F1 2026 - Tutto quello che Sappiamo! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sviluppo Ferrari SF-26, si prepara la versione B: ecco come sarà; Ferrari Luce, cresce l’attesa per la prima EV; Formula 1, il punto di lunedì 16 febbraio 2026: zitti e buoni; Arriva la prima Ferrari elettrica: sarà un SUV e si chiamerà così. Non solo Ferrari elettrica: 5 nuovi modelli in arrivo entro l'annoNel 2026 Ferrari lancerà in totale ben cinque nuovi modelli, incluso il debutto della prima Ferrari elettrica di serie. auto.everyeye.it Ferrari Luce, cresce l’attesa per la prima EVInterni ed esterni di Ferrari Luce sono stati sviluppati simultaneamente, permettendo di creare una narrativa visiva solida ... formulapassion.it La Ferrari si prepara a difendere la nuova procedura di partenza del 2026, forte di una soluzione tecnica anticipata rispetto ai rivali e potenzialmente decisiva Link dell'articolo nel primo commento Foto -X: ScuderiaFerrari #F1 #F1News #newsf1 #motor x.com La #Ferrari porta una soluzione innovativa ma viene attaccata, #Alonso si prepara ad un'ultima stagione infernale Le principali notizie di oggi #F1 facebook