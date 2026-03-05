Servizio civile 6 posti disponibili nell' ambito di un progetto del Parco delle Madonie

Il Parco delle Madonie ha annunciato la disponibilità di sei posti all’interno di un nuovo progetto di Servizio civile universale. L’ente partecipa al bando nazionale per offrire questa opportunità ai giovani interessati a impegnarsi in attività di tutela e valorizzazione del territorio. La selezione riguarda candidati che desiderano contribuire alle iniziative del parco attraverso il servizio volontario.

L'ente Parco delle Madonie partecipa al bando per il Servizio civile universale con un progetto per 6 posti. Il dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio civile universale hanno indetto un bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti in Italia e all’estero e l'Ente partecipa all'iniziativa. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online da giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti attraverso la piattaforma “Domanda OnLine” (Dol) all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it a cui si può accedere con Spid di livello 2 oppure con la carta d’identità elettronica (Cie) con credenziali di livello 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

