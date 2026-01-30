Il Riciclo dei Ricordi | torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara

Questa mattina riapre il mercatino di antiquariato e vintage a Carbonara. L’evento, chiamato “Il Riciclo dei Ricordi”, torna nell’area esterna del mercato locale. Organizzato dall’associazione Antiquariato Onlus Bari, l’appuntamento si ripete con stand di oggetti d’epoca, artigianato e pezzi unici. L’ingresso è gratuito e si aspetta una buona affluenza di appassionati e curiosi.

Torna l'appuntamento con "Il Riciclo dei Ricordi", il mercatino d'antiquariato, artigianato e vintage organizzato dall'associazione culturale Antiquariato Onlus Bari con il patrocinio gratuito del Municipio IV. L'appuntamento è per domenica 1 febbraio, dalle ore 8 alle 15, nell'area esterna del mercato San Filippo Neri, in via Vaccarella a Carbonara. L'iniziativa, che propone una vasta esposizione di oggetti, prodotti ed elementi d'arredo vintage, sarà riproposta fino a giugno ogni prima e terza domenica del mese.

