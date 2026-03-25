A Lastra a Signa è stato riaperto il parco dei tulipani, un progetto di architettura paesaggistica chiamato Wanderandpick. È alla sua quinta edizione e viene realizzato ogni anno in collaborazione con un'associazione locale. La manifestazione si svolge nel giardino diffuso dedicato ai tulipani, coinvolgendo diverse iniziative e attività legate alla valorizzazione del verde pubblico.

Il giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica Wanderandpick promosso per il quinto anno consecutivo a Lastra a Signa in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E, un’idea di Alessandra Benati), aprirà giovedì 26 marzo nel giardino davanti alle mura in via Brunelleschi. L’inaugurazione partirà con un corteo da piazza Garibaldi (dalle 16.30) al quale parteciperanno le scuole d’infanzia dell’Istituto Comprensivo, che hanno eseguito alcuni lavori sul tema, accompagnati dai musicisti e cantastorie Marco e Ilaria del gruppo dei Suonatori della Leggera. Il corteo terminerà il suo percorso al giardino di via Brunelleschi per il taglio del nastro del parco dei tulipani. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - A Lastra a Signa torna il parco dei tulipani

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