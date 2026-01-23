Maxi-furto da 245mila euro in una profumeria di Torino Centro e acquisti con carte clonate ladro ai domiciliari

A gennaio 2026, la polizia di Torino ha arrestato e posto ai domiciliari un 25enne romeno, sospettato di aver compiuto un maxi-furto da 245 mila euro in una profumeria del centro e di aver effettuato acquisti con carte clonate. L'indagine ha accertato l’utilizzo illecito di strumenti di pagamento falsificati, evidenziando un episodio di criminalità di elevato impatto economico e criminale nella zona.

A fine gennaio 2026 gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino hanno arrestato e posto ai domiciliari un 25enne romeno gravemente indiziato dei reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di pagamento, nonché di furto aggravato.Tutto è partito da una segnalazione.

