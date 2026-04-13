Nel Brindisino arriva il primo info point territoriale per il Cammino di Santiago

Nel territorio brindisino è stato inaugurato il primo punto informativo dedicato al Cammino di Santiago. La struttura si trova nel comune di San Vito dei Normanni e fornisce indicazioni e supporto ai pellegrini che affrontano i diversi percorsi di questa tradizionale via di pellegrinaggio. La presenza di questo punto mira a facilitare l’accesso alle informazioni necessarie per chi decide di intraprendere il cammino.

SAN VITO DEI NORMANNI - “Nei cammini, soprattutto in quello di Santiago, ci sono tanti chilometri da percorrere. Ci sono momenti in cui conosci persone, incontri gente di tutte le nazionalità, c'è la condivisione. E si stringono amicizie. Ma ci sono anche momenti di solitudine, perché ognuno ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Gallo: "Vicenza in B, la felicità. Il cammino di Santiago, una telefonata, e nel 2014 la mia vita cambiò"Il primo pensiero di Fabio Gallo appena conquistata la promozione in B con il Vicenza è stato per suo padre Romeo, scomparso un anno fa: "Gli dedico... Info point, affidamento triennale: il bando entro un meseUn bando per un affidamento triennale dell’infopoint di Latina Scalo e delle attività di promozione turistica di Latina.