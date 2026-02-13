Info point affidamento triennale | il bando entro un mese

Il Comune di Latina ha annunciato che entro un mese sarà pubblicato il bando per l’affidamento triennale dell’infopoint di Latina Scalo, puntando a rilanciare le attività di promozione turistica nella zona.

Un bando per un affidamento triennale dell’infopoint di Latina Scalo e delle attività di promozione turistica di Latina. È quello a cui sta lavorando il Comune di Latina, rispetto a una struttura - quella dell’infopoint - abbandonata da anni. L’assessore ha quindi spiegato come “dall’istruttoria avviata sono emerse una serie di problematiche pre-esistenti di natura giuridica, risolte le quali si è proceduto alle procedure di accatastamento. Prima delle indispensabili regolarizzazioni tecniche che hanno permesso di fare ordine, infatti, non era possibile proseguire con il bando pubblico. L’indirizzo di procedere in tale direzione l’ho rinnovato nel 2024 e poi di nuovo nel 2026, chiedendo anche la convocazione di una commissione ad hoc per definire il percorso.🔗 Leggi su Latinatoday.it

