Gallo | Vicenza in B la felicità Il cammino di Santiago una telefonata e nel 2014 la mia vita cambiò

Il tecnico ha annunciato che la sua squadra è in Serie B, commentando con soddisfazione il risultato. Ha ricordato che nel 2014 la sua vita cambiò dopo una telefonata e il viaggio lungo il cammino di Santiago. Si tratta della seconda promozione in due anni, la prima risalente al 2025 con un'altra squadra. Ha aggiunto di vedersi ancora alla guida della stessa squadra nella prossima stagione.

Il primo pensiero di Fabio Gallo appena conquistata la promozione in B con il Vicenza è stato per suo padre Romeo, scomparso un anno fa: "Gli dedico ogni vittoria, so che mi guarda da lassù ed è felice. Ho iniziato a giocare grazie a lui, era il mio allenatore ai tempi della Bollatese. Da piccolo mi accompagnava alla Pinetina quando provavo a farmi strada nelle giovanili dell’Inter. Tutto ciò che di bello mi capiterà nella vita sarà sempre merito suo". Il tecnico ha guidato i biancorossi in una stagione incredibile, riuscendo a vincere il campionato con sei giornate d’anticipo: "Abbiamo realizzato un sogno. A inizio stagione la società mi aveva chiesto di chiudere in vetta, riuscirci in un club così importante non è mai semplice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gallo: "Vicenza in B, la felicità. Il cammino di Santiago, una telefonata, e nel 2014 la mia vita cambiò" Articoli correlati Napoli: un libro sul Cammino di Santiago, Mindfulness e la forza di rinascere dopo il dolore.Napoli si apre al Cammino interiore: Michele Bisceglia presenta il suo libro sulla resilienza e la Mindfulness La Sala Nugnes del Consiglio Comunale... Leggi anche: Arisa: «L'amore? È stato l'obiettivo più grande della mia vita, ma ho perso tutto il resto. Ora faccio come le lumache: vado lenta per trovare la felicità»