Negò costruzione luogo di culto Comune di Nola perde al Tar coi Testimoni di Geova

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Nola riguardo al permesso di costruire un luogo di culto destinato ai Testimoni di Geova. La decisione è arrivata dopo che il Comune aveva negato l'autorizzazione, mentre l'organizzazione religiosa aveva avviato un procedimento legale per ottenere il permesso. La sentenza ha confermato l'autorizzazione concessa dal Comune, annullando la decisione di negarla.

Tempo di lettura: 3 minuti Permesso a costruire un luogo di culto, il Comune di Nola perde al Tar con i Testimoni di Geova. La seconda sezione del Tar Campania, infatti, ha accolto il ricorso della Congregazione. E con sentenza pubblicata oggi, ha annullato il provvedimento del diniego a costruire un fabbricato da adibire a luogo di culto. Il Comune di Nola è stato anche condannato alla refusione delle spese legali, liquidate in 2.000 euro. Secondo i Testimoni di Geova, l’Amministrazione avrebbe disatteso i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, adottando una decisione non conforme alla pianificazione urbanistica vigente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Negò costruzione luogo di culto, Comune di Nola perde al Tar coi Testimoni di Geova Il nuovo polo dei Testimoni di Geova è quasi conclusoDell’espansione dei Testimoni di Geova a Bologna avevamo già scritto in un approfondimento pubblicato circa un anno fa. Testimoni di Geova: "Conversare con persone di tutte le culture""I Testimoni di Geova ritengono che parlare in modo pacifico ad altri della Bibbia sia un aspetto fondamentale della loro libertà religiosa.