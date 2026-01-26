Testimoni di Geova | Conversare con persone di tutte le culture

I Testimoni di Geova considerano importante condividere pacificamente le proprie convinzioni bibliche con persone di diverse culture. Per loro, il dialogo aperto e rispettoso rappresenta un elemento centrale della libertà religiosa, contribuendo a promuovere comprensione e tolleranza tra individui di background differenti. Questo approccio riflette il loro impegno nel vivere secondo i principi biblici, favorendo un confronto costruttivo e rispettoso.

"I Testimoni di Geova ritengono che parlare in modo pacifico ad altri della Bibbia sia un aspetto fondamentale della loro libertà religiosa. Amano conversare con persone di tutte le culture e provenienze in più di 240 paesi nel mondo. Desiderano semplicemente essere una risorsa educativa per chiunque desideri approfondire la conoscenza della Bibbia. I Testimoni di Geova riconoscono e rispettano che le persone hanno le proprie credenze e opinioni. Non cercano a tutti i costi di essere ascoltati. Comprendono che quella di accettare una religione o di cambiare religione è una decisione profondamente personale che ogni individuo deve prendere da sé.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Vi svelo come i Testimoni di Geova di Firenze fanno convertire le personeIn questa puntata di FirenzeToday esploriamo come i Testimoni di Geova di Firenze interagiscono con le persone.

Replica all'inchiesta sui Testimoni di GeovaContrariamente a quanto affermato nell'articolo, una persona che decide di non essere più testimone di Geova non viene abbandonata né ostracizzata.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il giorno della memoria: parlare della Shoah a scuola.

Martina Pucciarelli: Cresciuta con genitori testimoni di Geova, ho pensato al suicidio a 13 anniProvate a dire a una bambina che non avrà regali di Natale o che non spegnerà le candeline sulla sua torta di compleanno. Mandatela a sei anni a fare proseliti alla mattina presto di domenica, ... repubblica.it

Pura adorazione. Una giornata tra 35mila Testimoni di Geova: ecco chi sono e cosa pensanoSono anni che partecipiamo e l'emozione è sempre la stessa. Stare tutti insieme ci rafforza a livello emotivo, sapere di essere partecipi di una grande famiglia, di poter contare l'uno sull'altro ci ... huffingtonpost.it

Sapiens Sapiens. . La storia di Martina, narrata nel bellissimo libro “Il Dio che hai scelto per me” #Pucciarelli #testimonidigeova #geova #religione - facebook.com facebook