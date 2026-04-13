Nba finita la regular season | Raptors ai playoff Bucks fuori e addio Rivers

La regular season di NBA si è conclusa con alcune sorprese e altre conferme. I Raptors si sono qualificati per i playoff dopo tre anni di assenza, mentre i Bucks, che erano tra i favoriti, non sono riusciti a raggiungere la fase successiva. I Nuggets si sono posizionati terzi nella Western Conference. La squadra dei Bucks potrebbe perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi, mentre l’allenatore di una formazione di vertice ha annunciato le sue dimissioni.

Toronto torna nella post-season dopo tre anni, Nuggets terzi a Ovest. Milwaukee delude e potrebbe salutare Antetokounmpo. Si chiude la regular season Nba con tutte le squadre in campo nell’ultima notte prima dell’inizio della fase decisiva. Tra le notizie più rilevanti spicca il ritorno dei Toronto Raptors ai playoff dopo tre anni di assenza, grazie al quinto posto nella Eastern Conference. Successo netto per 136-101 sui Brooklyn Nets, trascinati dalla tripla doppia di Scottie Barnes, autore di 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Nba, regular season finita: via a play-in e playoff La Securfox Forlì chiude la regular season in bellezza mettendo Verona al tappeto. Ora testa ai playoffL’attenzione si sposta ora su lunedì, quando i romagnoli scopriranno l’avversaria del primo turno playoff.