La Securfox Forlì chiude la regular season in bellezza mettendo Verona al tappeto Ora testa ai playoff

La Securfox Forlì ha concluso la regular season con una vittoria per 4-1 contro il Cus Verona nell'ultimo turno del Qualification Round. La partita si è svolta al PalaRibolle davanti al pubblico locale, con la squadra che ha ottenuto un risultato netto e convincente. Ora la squadra si prepara per i playoff.

L’attenzione si sposta ora su lunedì, quando i romagnoli scopriranno l’avversaria del primo turno playoff. La stagione entra nel vivo, e la Securfox sembra pronta a giocarsi le sue carte Si chiude con una vittoria netta e convincente la regular season della Securfox Forlì, che davanti al pubblico del PalaRibolle supera 4-1 il Cus Verona nell’ultimo turno del Qualification Round. Un successo che, pur senza incidere sulla griglia playoff, rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale in vista della fase decisiva della stagione. Prima del fischio d’inizio, il clima è carico di emozione. Squadre e pubblico osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Emma Radaelli, giovane hockeysta milanese scomparsa prematuramente nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La Securfox Forlì chiude la regular season in bellezza mettendo Verona al tappeto. Ora testa ai playoff Articoli correlati Modena-Verona 3-1: la Valsa Group chiude la regular season al quarto postoL’ultima sfida della stagione regolare di pallavolo vede la squadra di Verona, nonostante alcune assenze importanti, impegnarsi al massimo contro una... Itas Trentino chiude terza la regular season e nei playoff sfiderà la Lubela regular season 2025/26 della superlega credem banca si chiude con un esito che valorizza la stagione della squadra itas trentino maschile: 3-0...