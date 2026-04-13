Nasconde litri gasolio e materiale elettrico industriale in macchina dopo un furto | preso

Durante un fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno condotto un servizio di controllo che ha coinvolto i territori di Codigoro, Comacchio e Mesola. Durante le operazioni, è stato arrestato un uomo che aveva nascosto all’interno della propria auto diversi litri di gasolio e materiale elettrico industriale. L’individuo è stato tratto in arresto e portato in caserma per gli accertamenti del caso.

Un weekend di intensa attività per i carabinieri di Comacchio, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato i comuni di Codigoro, Comacchio e Mesola. Le operazioni, volte a garantire la sicurezza stradale e a contrastare i reati contro il patrimonio, hanno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Furto di materiale elettrico: circolazione ferroviaria sospesa tra Sarno e CancelloMateriale elettrico è stato rubato, la scorsa notte, dalla cabina di comando per la gestione del traffico ferroviario e non solo situata in via del... Furto di materiale elettrico ai passaggi a livello a Marigliano: stop alla tratta Cancello–SarnoIntervento dei carabinieri della stazione di Marigliano in via del Carmine, al km 6+244, presso la postazione di controllo dei passaggi a livello...