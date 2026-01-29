Furto di materiale elettrico | circolazione ferroviaria sospesa tra Sarno e Cancello

La circolazione ferroviaria tra Sarno e Cancello è sospesa da questa mattina. La causa è un furto di materiale elettrico avvenuto nella notte in una cabina di comando a Marigliano. I treni sono fermi, e le riparazioni richiederanno tempo. I pendolari sono costretti a trovare alternative, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Materiale elettrico è stato rubato, la scorsa notte, dalla cabina di comando per la gestione del traffico ferroviario e non solo situata in via del Carmine, a Marigliano. Di conseguenza, la circolazione dei treni sulla tratta Cancello-Sarno, tra le province di Caserta e Salerno, è stata per.

