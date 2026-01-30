Furto di materiale elettrico ai passaggi a livello a Marigliano | stop alla tratta Cancello–Sarno

I carabinieri di Marigliano hanno messo fine a un furto di materiale elettrico ai passaggi a livello lungo la linea ferroviaria. Questa mattina, i militari sono intervenuti in via del Carmine, al km 6+244, vicino al punto di controllo delle Ferrovie dello Stato. L’intervento ha bloccato l’attività illecita e garantito la sicurezza sulla tratta, che era stata temporaneamente sospesa tra Cancello e Sarno.

Intervento dei carabinieri della stazione di Marigliano in via del Carmine, al km 6+244, presso la postazione di controllo dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. I militari ieri mattina sono intervenuti a seguito di un furto avvenuto nella cabina di comando utilizzata per la gestione del traffico ferroviario. Poco prima un gruppo di sconosciuti aveva sottratto materiale elettrico dall’impianto, provocando gravi conseguenze sul servizio ferroviario. Il furto ha infatti determinato l’interruzione della tratta Cancello–Sarno e ha causato anche un incendio dei circuiti elettrici, verosimilmente innescato da un cortocircuito successivo all’asportazione dei componenti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furto di materiale elettrico ai passaggi a livello a Marigliano: stop alla tratta Cancello–Sarno Approfondimenti su Marigliano Cancello Sarno Marigliano, furto nella cabina ferroviaria: stop alla linea Cancello-Sarno e incendio Un furto di materiale elettrico nella cabina ferroviaria di Marigliano ha causato un grosso disagio ai pendolari. Furto di materiale elettrico: circolazione ferroviaria sospesa tra Sarno e Cancello La circolazione ferroviaria tra Sarno e Cancello è sospesa da questa mattina. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Marigliano Cancello Sarno Argomenti discussi: Furto di materiale elettrico in stazione nel Napoletano: scatta un incendio, treni bloccati; Furto di materiale elettrico: circolazione ferroviaria sospesa tra Sarno e Cancello; Marigliano, rubano materiale elettrico dalla cabina di controllo dei treni: interrotta tratta Cancello-Sarno; Rubano materiale elettrico e mandano in tilt la circolazione ferroviaria. Rubano materiale elettrico e mandano in tilt la circolazione ferroviariaHanno rubato del materiale elettrico dalla cabina di comando per la gestione del traffico ferroviario e non solo hanno causato l'interruzione della tratta Cancello - Sarno ma anche un incendio dei cir ... rainews.it Furto di materiale elettrico: circolazione ferroviaria sospesa tra Sarno e CancelloMateriale elettrico è stato rubato, la scorsa notte, dalla cabina di comando per la gestione del traffico ferroviario e non solo situata in via del Carmine, a Marigliano. Di conseguenza, la ... salernotoday.it Linea FS Caserta-Salerno, circolazione sospesa tra Cancello e Sarno per incendio - facebook.com facebook Rubano materiale elettrico e causano uno stop alla circolazione ferroviaria. Furto a Marigliano, disagi sulla tratta Cancello-Sarno #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.