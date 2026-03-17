Soudal Quick-Step slitta ancora il rientro di Tim Merlier | Non abbiamo ancora fatto piani per il suo ritorno

Il rientro di Tim Merlier in gara è stato ancora rinviato dalla squadra Soudal Quick-Step. La formazione ha comunicato che al momento non ci sono piani definitivi per il suo ritorno alle competizioni. Merlier, che avrebbe dovuto essere uno dei principali protagonisti negli sprint delle prime corse stagionali e nelle classiche in arrivo, non ha ancora ripreso a correre.

Sarebbe stato sicuramente uno dei protagonisti più attesi negli sprint delle corse di inizio stagione e nelle imminenti classiche, ma gli appassionati dovranno attendere ancora per rivederlo in strada. Non esiste infatti, al momento, una data certa per il ritorno alle gare di Tim Merlier. “Per la Nokere è ancora troppo presto”, ha dichiarato Jurgen Foré, general manager della formazione belga, a Het Nieuwsblad, aggiungendo di non sapere ancora quando Merlier potrà tornare ad attaccare il numero sulla schiena: “Non abbiamo ancora fatto piani per il suo ritorno; Tim deve prima completare gli allenamenti. Per ora è ancora difficile prevedere quando potremo riaverlo con noi“. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Soudal Quick-Step, slitta ancora il rientro di Tim Merlier: “Non abbiamo ancora fatto piani per il suo ritorno” Articoli correlati Merlier ancora fuori causa, la Soudal Quick-Step: "Speriamo di riaverlo per le Classiche"Roma, 5 febbraio 2026 - La nuova stagione è appena alle prime battute, ma non mancano i corridori già fermi ai box: c'è chi è stato vittima di cadute... Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: forcing della Soudal Quick Step sull’ultima salita Aggiornamenti e contenuti dedicati a Soudal Quick Step slitta ancora il... Discussioni sull' argomento Classifica Parigi-Nizza 2026, seconda tappa: Luke Lamperti conserva il primato, Trentin il migliore degli azzurri; Parigi-Nizza 2026, sprint dirompente di Kanter a Montargis. Soudal Quick-Step, slitta ancora il rientro di Tim Merlier: Non abbiamo ancora fatto piani per il suo ritornoSarebbe stato sicuramente uno dei protagonisti più attesi negli sprint delle corse di inizio stagione e nelle imminenti classiche, ma gli appassionati dovranno attendere ancora per rivederlo in strada ... oasport.it TOUR OF ANTALYA. BRAVO, 19 ANNI, CONQUISTA TAPPA E MAGLIA. CISNEROS (2°) COMPLETA LA FESTA SOUDAL DEVOIl talento brasiliano della Soudal Quick-Step Development conquista la terza tappa e la maglia di leader in Turchia. tuttobiciweb.it Stiamo per entrare nel vivo della prima parte di stagione, la settima da professionista per Filippo Zana. Dopo tre anni in Bardiani-CSF-Faizanè e altri tre nella Jayco-AlUla, il corridore veneto si è trasferito nella Soudal Quick-Step. - facebook.com facebook Un anno fa… Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere: “Remco manca tantissimo alla squadra. Paul Magnier mi ricorda Boonen e Museeuw” x.com