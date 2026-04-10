A Fabriano, tre uomini già noti alle forze dell'ordine e residenti fuori provincia sono stati arrestati in relazione a una rapina aggravata. Secondo le ricostruzioni, i sospetti hanno agito lanciando un uomo in auto prima di portargli via un bottino. Le indagini hanno portato all'identificazione e all'arresto dei tre soggetti coinvolti.

Tre uomini, residenti al di fuori della provincia marchigiana e già noti alle autorità, sono stati identificati come i responsabili di una rapina aggravata avvenuta a Fabriano. La vittima è stata costretta a salire con la forza su un’auto da tre conoscenti, per poi essere privata del proprio cellulare e di 500 euro dopo essere stata gettata dal veicolo mentre questo era in movimento. L’efficacia della rete di sorveglianza locale nel rintracciare i colpevoli. Il lavoro investigativo portato avanti dal Commissariato di Fabriano ha avuto un impulso decisivo grazie alla sinergia con la Polizia Locale. Le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza comunale hanno permesso di ricostruire con precisione il momento in cui l’aggressione ha avuto inizio e la violenta manovra con cui l’uomo è stato trascinato all’interno della vettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina a Fabriano: lanciato in auto e derubato, tre arrestati

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