Amir Rrahmani, difensore del Napoli, sembra avere problemi ricorrenti con gli infortuni questa stagione. Recentemente si è parlato di un suo possibile rientro in campo in occasione della prossima partita contro la Lazio. La sua assenza ha influenzato le scelte difensive della squadra nelle ultime settimane, ma ora si prevede che possa tornare disponibile per la sfida in programma.

Questa stagione sembra essere davvero stregata per Amir Rrahmani, difensore kosovaro del Napoli, per quanto riguarda gli infortuni. Il difensore, nel mese di settembre, fu costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al bicipite femorale accusato mentre era impegnato con la sua nazionale. A gennaio scorso si infortunò nuovamente, restando fuori per altre quattro partite. Infine, lo stop di metà febbraio sempre al bicipite femorale lo ha tenuto fuori finora, facendogli saltare già sei partite stagionali. Ora sembra però essere vicino al rientro. Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani tornerà contro la Lazio (CorSport)

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#Rrahmani tornerà contro la #Lazio Lo stop di metà febbraio sempre al bicipite femorale lo ha tenuto fuori finora, facendogli saltare sei partite stagionali. Ora sembra però essere vicino al rientro. https://www.ilnapolista.it/2026/04/rrahmani-rientro-napoli/ - facebook.com facebook

, Conte: "Hojlund questa mattina aveva febbre e nausea. Rrahmani e Di Lorenzo sono sulla via del rientro" x.com