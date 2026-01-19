Infortunio Camarda | cambia la situazione dell’attaccante! C’è un nuovo sviluppo ecco quando tornerà in campo…

L'infortunio di Camarda ha subito un aggiornamento: si delineano nuovi dettagli sul suo recupero. Dopo le prime preoccupazioni, emergono indicazioni più precise sulla tempistica del suo rientro in campo. La situazione, che ha coinvolto anche le squadre di casa e di trasferta, resta sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Kaiki Bruno Como: offerta al Cruzeiro per il terzino sinistro. Le cifre e la formula del possibile acquisto dei lariani Toth Bournemouth: visite mediche, firma e ufficialità. Juventus e Lazio superate, dentro all'operazione per il gioiello ungherese! Ultimissime Calciomercato Venezia: vicinissimo Dagasso! Bruciata la concorrenza del Genoa, cosa è accaduto nella trattativa con il Pescara Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Infortunio Camarda: cambia la situazione dell'attaccante! C'è un nuovo sviluppo, ecco quando tornerà in campo. Camarda resta al Lecce: Milan rassicurato sull'infortunio - Camarda resta al Lecce: il Milan rassicurato sull'infortunio alla spalla e conferma il piano di crescita in Serie A.

Camarda, da valutare l’infortunio, sei mesi positivi al Lecce: un percorso di crescita passato anche dai bonus e dal rigore fallito col Napoli. #Camarda #Milan #Allegri #Tare #Calciomercato #milannews24 - facebook.com facebook

#Camarda e l'infortunio: due ipotesi sul tavolo. E il futuro al #Milan ... #SempreMilan x.com

