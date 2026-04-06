Dal 7 al 9 aprile 2026, la linea 1 della metropolitana di Napoli effettuerà ultime corse anticipate per consentire attività di verifica e manutenzione. Durante questi tre giorni, i servizi verranno conclusi prima del normale orario di chiusura. La chiusura anticipata interesserà tutte le corse programmate in quei giorni, con orari che verranno resi noti preventivamente dagli operatori del servizio.

Per attività di verifica e manutenzione sulla linea, da martedì 7 a giovedì 9 aprile 2026 la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo. Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, da martedì 7 a giovedì 9 aprile 2026 la Metro Linea 1 anticiperà le ultime corse. Nel dettaglio, l’ultima corsa da Piscinola è prevista alle ore 20:46, mentre l’ultima corsa da Centro Direzionale partirà alle ore 21:16. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il contact center Anm al numero verde 800 639525 oppure consultare i profili social ufficiali Facebook e X @anmnapoli, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Metro Linea 1, dal 7 al 9 aprile ultime corse anticipate: gli orari

Metro Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata dal 9 al 12 marzo: gli orari delle ultime corsePer lavori di verifica, manutenzione e prove materiale, da lunedì a giovedì la Linea 1 della metropolitana chiude prima.

Metro Linea 1 Napoli, quattro giorni di chiusura anticipata: gli orari delle ultime corseANM annuncia modifiche al servizio della Linea 1 da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio 2026: stop anticipato per verifiche e manutenzione sulla linea...

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