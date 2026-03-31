Alajbegovic Manna si muove per anticipare la concorrenza
Stasera, l’Italia guidata dal tecnico Gattuso sfida la Bosnia in una partita valida per le qualificazioni. Il club italiano sta monitorando il difensore bosniaco, con l’obiettivo di anticipare le mosse della concorrenza sul mercato. La presenza del calciatore nel match rappresenta un elemento di interesse per le strategie di trasferimento e valutazioni future.
Questa sera l’Italia del Ct Gattuso affronta la Bosnia per conquistare un posto nei prossimi mondiali. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, seguirà con attenzione il match per visionare con attenzione il bosniaco Kerim Alajbegovic, talentuoso calciatore nel mirino di molte squadre in vista del prossimo mercato estivo. “Kerim Alajbegovic rappresenta con Edin Dzeko lo spauracchio numero uno stasera per l’Italia nella rincorsa al Mondiale. Tecnica da funambolo abbinata a una progressione palla al piede micidiale che lo rendono davvero difficile da marcare. Il Bayer Leverkusen, per non rischiare sorprese ha già attivato nei giorni... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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