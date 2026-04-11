Calciomercato Inter la volontà di Bastoni farà la differenza | posizione netta del club nerazzurro

Durante le trattative di calciomercato, il difensore ha espresso chiaramente la sua volontà di proseguire con l’attuale club. La società nerazzurra ha confermato di rispettare le decisioni del giocatore e di mantenere una posizione ferma in merito alla sua permanenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato cambi di rotta o accordi imminenti, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare senza pressioni esterne.

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