Calciomercato Inter la volontà di Bastoni farà la differenza | posizione netta del club nerazzurro
Durante le trattative di calciomercato, il difensore ha espresso chiaramente la sua volontà di proseguire con l’attuale club. La società nerazzurra ha confermato di rispettare le decisioni del giocatore e di mantenere una posizione ferma in merito alla sua permanenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato cambi di rotta o accordi imminenti, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare senza pressioni esterne.
Rinnovo Calhanoglu, spunta il retroscena con Chivu: grande rapporto tra i due, il tecnico ha chiesto questa cosa al turco Muharemovic Inter, c’è un principio d’accordo! I nerazzurri viaggiano spediti: gli aggiornamenti di Moretto Calciomercato Inter, i piani per l’estate: nuovo tentativo per soffiare Ederson all’Atletico Madrid! La situazione Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006 Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie
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