Spari ai Quartieri spagnoli | colpito un uomo

Nella serata di ieri, un giovane di 22 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco nei Quartieri Spagnoli, ed è stato trasportato all’ospedale Pellegrini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli centro, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La vicenda si inserisce nel contesto di episodi di violenza che interessano la zona.

Ieri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 22enne ferito con un colpo d’arma da fuoco al gluteo destro. I fatti sarebbero accaduti in via Santa Maria ogni bene, altezza civico 26, ai Quartieri spagnoli. Dal sopralluogo della sezione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Spari ai Quartieri Spagnoli, Pisacane: “Mio fratello non è in pericolo di vita. Grazie a tutti per la solidarietà e l’affetto”Fabio Pisacane ha condiviso su Instagram che il suo fratello non è in pericolo di vita dopo il grave episodio avvenuto nei Quartieri Spagnoli.

Spari ai Quartieri Spagnoli, l’ipotesi: il fratello di Pisacane avrebbe fatto da paciere in una lite fra donneNella notte tra venerdì e sabato, ai Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Napoli.sparatoria ai quartierispagnoli : auto crivellata di colpi nella notte

Argomenti discussi: Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini; Sparatoria nella movida di Chiaia, stese e agguati per comandare; Napoli, sparatoria tra giovanissimi: identificati in sette, sei vengono arrestati, uno è irreperibile; Umberto Catanzaro morto a Napoli, chi era il 23enne colpito per errore durante un raid per vendicare un video hot.

Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al PellegriniSi torna a sparare. Ieri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti al Pellegrini per un 22enne, Ciro Basile, ferito con un ... msn.com

Sparatoria nei Quartieri Spagnoli, ferito il 22enne Ciro BasileNapoli - Notte di paura nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, dove un giovane di 22 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. L’episodio si è verificato ... cronachedellacampania.it

Spari e sassaiole contro i bus dell'Atac, i sindacati chiedono lo stop alle corse notturne nei quartieri a rischio ift.tt/Rr8B1Qd x.com

Spari a Napoli nel quartiere Sanità, feriti due ventenni. Uno ha il polmone perforato, rischia la vita. Forso un regolamento di conti tra bande rivali #ANSA - facebook.com facebook