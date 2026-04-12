Dopo il pareggio contro il Parma, l’allenatore del Napoli ha dichiarato che il sogno di vincere lo scudetto è ancora possibile, anche se considerato ambizioso. Ha aggiunto che mancano sei partite alla fine del campionato e ha commentato la situazione della squadra e le possibilità di raggiungere il traguardo. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista rilasciata a DAZN.

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© Calcionews24.com - Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»

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