conte e il napoli tra champions e sogno scudetto

A nove giornate dalla fine del campionato, il Napoli si trova in una posizione difficile tra la qualificazione in Champions League e la corsa allo scudetto. L’allenatore, che guida la squadra, ha portato i giocatori a confrontarsi con questa fase decisiva della stagione. La squadra è impegnata in partite chiave che potrebbero determinare il suo futuro nel campionato e nelle competizioni europee.

A nove giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli si trova in una posizione delicata tra ambizione e realismo. La squadra di Antonio Conte deve prima di tutto difendere il piazzamento in Champions League, ma allo stesso tempo non ha smesso di guardare verso l’alto, dove l’Inter mantiene un vantaggio consistente. Il distacco dalla capolista è di nove punti, una distanza significativa ma non ancora definitiva con diverse partite da disputare. Il rendimento degli azzurri, in realtà, non è molto diverso rispetto alla stagione precedente: la squadra ha raccolto 59 punti, appena due in meno rispetto ai 61 dello stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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