Napoli e il sostituto di Antonio Conte i due nomi dell’ex procuratore Enrico Fedele

Enrico Fedele, ex procuratore e attuale commentatore, ha dichiarato a TMW che il rapporto tra il Napoli e Antonio Conte potrebbe essere più a rischio di quanto si pensasse, alimentando così le voci di un possibile cambio in panchina.

L’ex procuratore Enrico Fedele, parlando a TMW, ridisegna completamente il quadro sul futuro del SSC Napoli e del suo tecnico Antonio Conte, lasciando intendere che la convivenza tra club e allenatore potrebbe essere più fragile di quanto sembri. Secondo Fedele, il nodo centrale è la filosofia: Conte sarebbe un allenatore che chiede calciatori già pronti e investimenti pesanti, mentre il Napoli punta su sostenibilità, crescita interna e soprattutto sulla valorizzazione dei giovani. Due visioni che, a lungo andare, rischiano di entrare in conflitto. In più, la qualificazione in Champions League viene descritta come uno snodo cruciale: senza quei ricavi e quella visibilità, il progetto diventerebbe più complicato.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli si prepara a rafforzare il reparto offensivo con tre nuovi acquisti nel mercato di gennaio.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Napoli-Como, McTominay dà forfait: Conte ha scelto il suo sostituto; Alisson Santos al Napoli: è da prendere al fanta? La quotazione e i suoi numeri; Napoli, McTominay verso il forfait contro il Como: ecco il suo sostituto; Assegno di inclusione, a Napoli la spesa supera quella dell’intero Nord.

Napoli, Lobotka ha le valigie pronte: ecco il sostitutoIl Napoli sta iniziando a delineare le strategie per il prossimo anno, concentrandosi su possibili rinforzi che possano mantenere alta la competitività del club. In questo contesto, l’attenzione del d ... newsmondo.it

Perrone il sostituto ideale di Lobotka, è l’idea di Manna (Tmw)Napoli punta Perrone del Como come possibile erede di Lobotka. Fabregas lo considera incedibile, ma Manna insiste. ilnapolista.it

Conte al Gambrinus: pausa napoletana nel cuore della città Antonio Conte fa tappa al Gran Caffè Gambrinus. Le foto pubblicate su Instagram mostrano il tecnico azzurro insieme allo staff dello storico locale nel centro di Napoli. Un momento informale, lontano - facebook.com facebook

Pedullà: “Antonio #Conte viene definito quasi un santo, ma in realtà è proprio l’artefice di alcuni disastri. Quando Conte inizia il secondo anno diventa irritante. Irritante anche per la richiesta di alibi. Lotito per esempio ha fatto zero, De Laurentiis invece ha inve x.com