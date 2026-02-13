Napoli e il sostituto di Antonio Conte i due nomi dell’ex procuratore Enrico Fedele

Enrico Fedele, ex procuratore e attuale commentatore, ha dichiarato a TMW che il rapporto tra il Napoli e Antonio Conte potrebbe essere più a rischio di quanto si pensasse, alimentando così le voci di un possibile cambio in panchina.

L’ex procuratore Enrico Fedele, parlando a TMW, ridisegna completamente il quadro sul futuro del SSC Napoli e del suo tecnico Antonio Conte, lasciando intendere che la convivenza tra club e allenatore potrebbe essere più fragile di quanto sembri. Secondo Fedele, il nodo centrale è la filosofia: Conte sarebbe un allenatore che chiede calciatori già pronti e investimenti pesanti, mentre il Napoli punta su sostenibilità, crescita interna e soprattutto sulla valorizzazione dei giovani. Due visioni che, a lungo andare, rischiano di entrare in conflitto. In più, la qualificazione in Champions League viene descritta come uno snodo cruciale: senza quei ricavi e quella visibilità, il progetto diventerebbe più complicato.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Il Napoli si prepara a rafforzare il reparto offensivo con tre nuovi acquisti nel mercato di gennaio.

