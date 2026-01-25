Sparatoria ai Quartieri Spagnoli a terra 10 bossoli 22enne ferito al gluteo

Nella zona dei Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria in via Santa Maria Ognibene. Sul luogo sono stati rinvenuti dieci bossoli, e un giovane di 22 anni è stato ferito al gluteo. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale. L'evento sta approfondendo le indagini delle forze dell'ordine.

