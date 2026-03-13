Napoli il Maradona spinge Conte | quasi sold out contro il Lecce

Lo stadio Maradona si avvicina al tutto esaurito in vista della partita tra Napoli e Lecce, con il pubblico che si aspetta di spingere la squadra di Conte verso la vittoria. La struttura è quasi piena, e i tifosi stanno riempiendo gli spalti per sostenere i calciatori in una sfida importante per la corsa alla Champions League.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Maradona si prepara ancora una volta a fare la sua parte nella corsa Champions del Napoli. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, dopo i circa 50 mila spettatori presenti contro il Torino, anche per la sfida di domani alle 18 contro il Lecce è attesa una cornice di pubblico molto simile. Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il tutto esaurito è ormai a un passo. Fino a ieri sera sul circuito TicketOne risultavano disponibili soltanto gli ultimi posti negli anelli inferiori delle Curve, nella Tribuna Nisida e nella Tribuna Posillipo.