per le gare contro como e roma previsto sold out al maradona

Il Napoli ha fatto il tutto esaurito per le prossime partite contro Como e Roma al Maradona. I tifosi hanno acquistato tutti i biglietti in poche ore, lasciando pochissimi posti disponibili. La squadra di Antonio Conte si prepara a scendere in campo con il calore del suo pubblico, dopo la trasferta di Genova contro il Genoa di De Rossi. La pressione sugli azzurri aumenta, ma i sostenitori sono pronti a spingere i giocatori verso due sfide decisive.

Dopo la trasferta contro il Genoa di De Rossi, la squadra di Antonio Conte affronterà il Como in Coppa Italia e la Roma in campionato. Entrambe le partite saranno giocate in un Maradona tutto esauirito, pronti a spingere con il solito entusiasmo la squadra partenopea. Prima il Genoa in trasferta, poi si tornerà al Maradona: due partite in una settimana, prima il Como martedì per i quarti di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle ore 21) e poi domenica sera la Roma di Gasperini per la venticinquesima giornata di Serie A. Per conquistare le semifinali di coppa contro l’Inter e per blindare intanto la zona Champions, il Napoli sarà scortato dal pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

