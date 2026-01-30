TeleClubItalia Awards 2026 | torna il Premio La Mela d’Oro nel segno dell’eccellenza e della memoria
A Napoli e in tutta la Campania si prepara la festa per l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards. Il Premio “La Mela d’Oro” torna nel 2026, puntando a premiare le eccellenze del territorio. La cerimonia si svolgerà presto, attirando protagonisti e pubblico da tutta la regione.
L’area a Nord di Napoli e l’intera Campania si preparano a celebrare le proprie eccellenze. Torna l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il prestigioso Premio "La Mela d’Oro" 2026. L’evento, che avrà luogo il 5 febbraio alle ore 20:00 presso il Teatro Cimarosa di Aversa, coincide con l’anniversario della nascita di Natale Russo, indimenticato fondatore dell’emittente a cui la serata è dedicata. Il regolamento prevede un sistema di voto misto: le preferenze espresse dai lettori online entro le ore 12:00 del 4 febbraio faranno media con il giudizio della giuria tecnica composta dalla redazione e dai sindaci del territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
