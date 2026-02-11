Matera si conferma Capitale della Moda | al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026

Matera si prepara ad accogliere la 15ª edizione del Premio Moda®, il concorso internazionale dedicato ai giovani stilisti. La città, nota per i Sassi e il suo patrimonio UNESCO, torna a essere al centro del fashion system mondiale. La manifestazione si svolgerà tra le vie e i luoghi simbolo della città, attirando designer da tutto il mondo e puntando a far emergere nuovi talenti della moda globale.

Matera torna sotto i riflettori del fashion system internazionale. La città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO e già Capitale Europea della Cultura, si prepara ad accogliere la 15ª edizione del Premio Moda®, il prestigioso Concorso Internazionale Fashion Designer dedicato ai nuovi talenti della moda globale. L’appuntamento è fissato dal 6 al 12 luglio 2026, con le sfilate dei partecipanti in programma dal 7 al 9 luglio, in uno scenario unico al mondo dove creatività, haute couture, prêt-à-porter e cinema si incontrano tra pietra, storia e contemporaneità. L’edizione 2026 arriva in un anno particolarmente significativo per la città lucana, che sarà anche Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026 Approfondimenti su Matera Capitale Torna a Roma la XII Edizione del Premio Europeo ST. Oscar della Moda al Salone delle Colonne il 14 dicembre 2025 Perché alle cene della moda non si parla di moda Alle cene della moda, sorprendentemente, si discute di argomenti diversi rispetto alle tendenze e agli abiti, creando un’atmosfera più intima e meno ufficiale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Matera Capitale Argomenti discussi: Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª Edizione del Premio Moda® 2026; Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª edizione del Premio Moda® 2026; Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: rafforza il ruolo della Basilicata nel panorama mediterraneo ed europeo; Burraco, al PalaRavizza si sfidano in 416: Alassio si conferma capitale delle carte. Matera si conferma Capitale della Moda: al via la 15ª Edizione del Premio Moda® 2026(mi-lorenteggio.com) MATERA (Italy), 10 febbraio 2026 – La città dei Sassi, Patrimonio Mondiale UNESCO e già Capitale Europea della Cultura, torna a essere l’ombelico del fashion system internazional ... mi-lorenteggio.com Matera 2026, il sindaco Nicoletti partecipa a Roma all’incontro organizzativo con il Ministero della CulturaA Roma il sindaco di Matera e l’assessora alla Cultura incontrano il Ministero per definire l’organizzazione e le risorse di Matera 2026. trmtv.it APERTE LE ISCRIZIONI SEZIONE CONCORSO 15^ EDIZIONE DEL PREMIO MODA 2026 “CITTÀ DEI SASSI” A MATERA https://www.sassilive.it/economia/lavoro/aperte-le-iscrizioni-sezione-concorso-15-edizione-del-premio-moda-2026-citta-dei-sassi-a-mat - facebook.com facebook

