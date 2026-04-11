Stasera ad Arezzo si tiene il concerto di Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, che celebra i suoi dieci anni di attività. L’evento si svolge al teatro Petrarca e fa parte di una serie di esibizioni che coinvolgono anche il pubblico locale. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Anna Tifu, che si esibirà con un programma dedicato a Vivaldi. La serata rappresenta una tappa importante per l’orchestra, attiva dal 2016.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Stasera entrano nel vivo i concerti di Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività. È una rilettura in chiave contemporanea delle «Quattro stagioni di Vivaldi», nella versione di Max Richter, quella proposta dall’Orchestra Instabile di Arezzo con la talentuosa violinista Anna Tifu. Il concerto «Anna Tifu & Oida – Vivaldi Reloaded: Le Stagioni di Richter», in programma stasera alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo, è il secondo appuntamento della rassegna che festeggia i dieci anni di attività dell’Orchestra aretina. Considerata una delle migliori violiniste della sua generazione, Anna Tifu è nota per la sua versatilità, spazia dal repertorio classico alle collaborazioni multidisciplinari: ha lavorato tra gli altri con l’attore John Malkovich e con l’étoile Carla Fracci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anna Tifu & Oida: Vivaldi Reloaded al teatro Petrarca

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Anna Tifu & Oida. Vivaldi reloaded al Teatro PetrarcaAppuntamento stasera per il secondo evento dedicato ai dieci anni di attività dell’Orchestra. msn.com

Sabato 11 Aprile - Un appuntamento di OIDA con la violinista solista Anna Tifu al Teatro Petrarca. https://facebook.com/events/s/anna-tifu-e-orchestra-instabil/1599980077957732/ - facebook.com facebook