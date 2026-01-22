Lorenzo Musetti si avvicina ai vertici del ranking ATP, occupando virtualmente la terza posizione. Un risultato che riflette la sua costante crescita nel mondo del tennis, superando numerosi avversari e consolidando la sua presenza tra i migliori giocatori del circuito. Solo Sinner e Alcaraz si trovano davanti a lui in questa classifica, confermando il suo ruolo emergente nel panorama internazionale.

Non solo l’importante vittoria di Jannik Sinner. Anche Lorenzo Musetti si sta facendo largo agli Australian Open 2026 di tennis con l’approdo ai sedicesimi di finale. Questo risultato permette al tennista di confermare il risultato ottenuto lo scorso anno e classificarsi virtualmente al terzo posto del ranking ATP, dopo il secondo turno del primo torneo di questa stagione del Grande Slam. LEGGI ANCHE: Australian Open, con Sinner non c’è partita! Jannik incontenibile contro Duckworth: il risultato del match Il tennist azzurro a Melbourne scarta i 100 punti dello scorso anni, ma incamerati nei primi successi del 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel raking ATP, davanti a lui solo a Sinner e Alcaraz

Atp Hong Kong, Musetti batte Rublev in 3 set (6-7, 7-5, 6-4) e diventa n° 5 al mondo, terzo italiano in top 5 dopo Panatta e Sinner, è recordLuca Musetti ha vinto l’ATP di Hong Kong, battendo Rublev in tre set (6-7, 7-5, 6-4) e raggiungendo il suo best ranking al numero 5 del mondo.

Lorenzo Musetti premiato come atleta dell’anno in Italia, ma in grado di essere il terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz?Lorenzo Musetti si è distinto nella stagione tennistica italiana, ricevendo il premio come atleta dell’anno.

