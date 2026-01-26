Lorenzo Musetti ha commentato la vittoria contro Taylor Fritz agli Australian Open 2026, raggiungendo i quarti di finale. In conferenza stampa, il tennista italiano ha sottolineato l’importanza della mente nel suo percorso e ha espresso il desiderio di confrontarsi con Novak Djokovic, considerando questa sfida come un’occasione di rivincita personale. Musetti si prepara così alla prossima partita, con l’obiettivo di dare il massimo.

Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro lo statunitense Taylor Fritz, valso all’azzurro l’approdo ai quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro è già proiettato verso la prossima sfida, che lo vedrà opposto al serbo Novak Djokovic. La mentalità vincente mostrata dall’azzurro: “ Ho una mia routine, che mi aiuta anche a sentirmi meglio fisicamente e mentalmente, perché si è visto come la testa faccia la differenza, come oggi, comunque stanchezza magari nel corpo ce n’è, però il fatto di aver fatto tutte le cose giuste mi dà una certa sicurezza anche a livello fisico, quindi speriamo possa fare la differenza anche con Djokovic “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti: "La testa fa la differenza, voglio prendermi una rivincita personale contro Djokovic"

