Muore un 45enne a Ruvo di Puglia la famiglia dona gli organi | eseguito complesso intervento di espianto
Un uomo di 45 anni è deceduto a Ruvo di Puglia, e la famiglia ha deciso di donare gli organi. Dopo il suo decesso, è stato eseguito un intervento complesso per l’espianto di polmoni, cuore, reni, fegato e cornee. Gli organi sono stati prelevati dai medici per essere donati a pazienti in attesa di trapianto. La procedura è stata condotta secondo le normative vigenti e con il consenso dei familiari.
Polmoni, cuore, reni, fegato e cornee: sono gli organi donati dalla famiglia di un 45enne di Ruvo di Puglia dopo il suo decesso. Un gesto di generosità che ha aiutato diversi pazienti in tutta Italia.Le operazioni, effettuate all'ospedale Bonomo di Andria, sono state coordinate dal dottor. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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