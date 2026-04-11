Muore un 45enne a Ruvo di Puglia la famiglia dona gli organi | eseguito complesso intervento di espianto

Un uomo di 45 anni è deceduto a Ruvo di Puglia, e la famiglia ha deciso di donare gli organi. Dopo il suo decesso, è stato eseguito un intervento complesso per l’espianto di polmoni, cuore, reni, fegato e cornee. Gli organi sono stati prelevati dai medici per essere donati a pazienti in attesa di trapianto. La procedura è stata condotta secondo le normative vigenti e con il consenso dei familiari.