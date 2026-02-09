Caserta incidente stradale ad Alife | muore un 17enne grave l’amico che era con lui in moto

Una notte tragica ad Alife, nel Casertano. Un giovane di 17 anni, Andrea Grillo, ha perso la vita in un incidente sulla strada mentre era in moto con un amico di 19 anni. L’amico è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale. La strada si è riempita di sirene e di gente che si chiedeva cosa fosse successo. La polizia sta facendo i rilievi per capire come si siano svolti i fatti.

Tragedia nella notte ad Alife, nel Casertano, dove Andrea Grillo, 17 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in moto insieme a un amico di 19 anni, rimasto ferito e tuttora ricoverato in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, la moto con a bordo i due giovani sarebbe uscita di strada, andando a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato entrambi in ospedale. Andrea Grillo è stato ricoverato all’ ospedale di Piedimonte Matese, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caserta, incidente stradale ad Alife: muore un 17enne, grave l’amico che era con lui in moto Approfondimenti su Caserta Incidente Incidente in moto ad Alife: Andrea Grillo morto a 17 anni, grave l’amico Questa notte ad Alife si è consumata una tragedia sulla strada. Incidente stradale ad Alife, morto il 17enne Andrea Grillo di Piedimonte Matese Questa notte, alle tre, un incidente grave si è verificato ad Alife. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Caserta Incidente Argomenti discussi: Incidente a Limatola, auto nel burrone: un morto e un ferito; Auto elettrica precipita dal cavalcavia e finisce a pochi metri dai binari a Casagiove; Caserta / Provincia. Incidente stradale nei pressi del cavalcavia della rete ferroviaria FS: intervengono i Vigili del Fuoco.; Incidente sull'A30, tra San Severino e Castel San Giorgio: notevoli rallentamenti al traffico. Caserta, incidente stradale ad Alife: muore un 17enne, grave l’amico che era con lui in motoTragedia nella notte ad Alife, nel Casertano, dove Andrea Grillo, 17 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in ... thesocialpost.it Dramma ad Alife, 17enne perde la vita in un incidente, chi era Andrea GrilloIl dramma è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel Casertano: lo schianto in modo, poi i soccorsi ed il drammatico epilogo ... notizie.it Tragico incidente, muore ragazzo di 17 anni in provincia di Caserta: il nome facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.