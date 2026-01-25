Multe stradali la Toscana è seconda in Italia | nel 2025 i cittadini hanno pagato 208 milioni di euro

Nel 2025, le multe stradali in Toscana hanno generato circa 208 milioni di euro, posizionando la regione al secondo posto in Italia per incassi, dopo la Lombardia. Questa cifra riflette l’importanza della sicurezza stradale e delle sanzioni amministrative nella gestione del traffico locale. Un dato che evidenzia l’attenzione delle autorità nel monitorare e regolamentare la circolazione, contribuendo alla tutela di tutti gli utenti della strada.

In Toscana nel 2025 sono stati incassati dagli enti locali 208 milioni di euro per le multe stradali, cifra che proietta la nostra regione al secondo posto in Italia subito dietro la Lombardia, dove invece sono stati incassati 455,8 milioni di euro. Al terzo posto c'è l'Emilia Romagna, con 192. Per quanto riguarda le grandi città con più di 250mila abitanti, Firenze si piazza al terzo posto a livello nazionale con 64 milioni di euro di proventi da multe nel 2025.

