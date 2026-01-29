Il sindaco Matteo Lepore | Serve un’edilizia progressista per attirare giovani e famiglie
Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, insiste sulla necessità di un’edilizia progressista per attirare giovani e famiglie. In un anno, la città ha recuperato cinque posizioni in classifica, passando dal nono al quarto posto, e si conferma stabile nella top ten delle aree metropolitane italiane. La strategia mira a rendere Bologna più vivibile e attrattiva per le nuove generazioni.
Cinque posizioni recuperate in un anno (dal nono al quarto posto), una presenza stabile nella top ten, il primato tra le aree metropolitane d’Italia. Bologna è sempre tra le protagoniste della classifica sulla qualità della vita, e questo perché, come dice il sindaco Matteo Lepore, Comune e Città Metropolitana hanno "lavorato per ridurre le diseguaglianze e potenziare i servizi dei Comuni alla cittadinanza" e perché la comunità e le istituzioni sotto le Due Torri si sono "posti prima di altri le questioni climatiche e ambientali". E i prossimi traguardi sono già fissati nel Piano strategico metropolitano "che disegna il futuro da qui al 2050". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
