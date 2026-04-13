Msc Gianluigi Aponte passa il testimone ai figli

Nel quarto trimestre del 2025, il fondatore di una delle principali compagnie di navigazione ha trasferito la proprietà dell’azienda ai figli, Diego e Alexa Aponte. La società, attiva nel settore dello shipping, ha mantenuto la gestione all’interno della famiglia Aponte, che ha guidato l’azienda fin dalla sua nascita. La transizione avviene in un momento di cambiamenti nel settore marittimo e nei mercati internazionali.

Il colosso dello shipping Msc cambia proprietà nel segno della continuità familiare. Nel corso dell’ultimo trimestre del 2025, il fondatore Gianluigi Aponte ha trasferito l'azienda ai figli Diego e Alexa Aponte. L'annuncio formale è stato diffuso lunedì 13 aprile 2026 da Ginevra, sede centrale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Msc, la proprietà passa da Gianluigi Aponte ai figli Diego e AlexaMSC Mediterranean Shipping Company passa di mano ma resta in famiglia con l'avvenuto trasferimento della proprietà dal fondatore, il comandante... MSC e porto di Napoli: quanto vale davvero l’impero Aponte per l’economia della cittàC'è un momento in cui capisci che il porto non è solo un luogo: l'alba, quando Napoli non ha ancora acceso il rumore della città e dal buio emergono...