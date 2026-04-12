Arezzo la carica dei 32 e passa | tra giostratori figli d’arte e facce da bar

Arezzo si prepara alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio con una vasta partecipazione di candidati, tra giostratori, figli d’arte e volti noti della città. Sono circa 32 le persone in corsa, ognuna con storie e background diversi. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa e coinvolgimento, con incontri pubblici e confronti tra i candidati. La città si prepara a scegliere il nuovo sindaco e la squadra di governo locale.

AREZZO — Pare che per le amministrative del 24 e 25 maggio ad Arezzo non si sia lasciato nulla al caso. Fratelli d’Italia cala sul tavolo una lista da 32 nomi a sostegno di Marcello Comanducci sindaco, e già solo a leggerla ti viene voglia di chiedere: “ma un paio di riserve in panchina c’erano o si gioca tutti titolari?” La squadra è di quelle miste, come le partite del giovedì sera: un po’ di veterani, un po’ di facce nuove, qualcuno che sembra capitato lì per sbaglio e invece no, è proprio candidato. Tra i nomi spunta pure il giostratore Scortecci — che uno si immagina già a correre in Piazza Grande, ma invece qui si corre per il consiglio comunale — e Lorenzo Ghinelli, figlio d’arte, ché in politica il mestiere si impara in casa come il sugo della domenica.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, la carica dei 32 (e passa): tra giostratori, figli d’arte e facce da bar Da Van Persie a Zidane, da Buffon a Klinsmann: la dura vita dei figli d'arteVan Persie è l'ultimo a essersi messo in evidenza con una splendida doppietta allo Sparta. Granfondo del Po, passa la carica dei milleSuccesso ieri mattina per la Granfondo del Po, la manifestazione sportiva alla scoperta del territorio estense lungo il grande fiume.