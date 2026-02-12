MSC e porto di Napoli | quanto vale davvero l’impero Aponte per l’economia della città

Questa mattina il porto di Napoli si sveglia con il via vai di navi e operai al lavoro. L’imprenditore Aponte, che controlla MSC e ha profonde radici nel porto, continua a muovere le sue navi e a influenzare l’economia locale. La città dipende sempre di più da questa rete di affari e traffici, e il suo ruolo nel porto sembra crescere di giorno in giorno.

C'è un momento in cui capisci che il porto non è solo un luogo: l'alba, quando Napoli non ha ancora acceso il rumore della città e dal buio emergono le prue delle navi. Giganti immobili che raccontano la storia economica della città molto più delle statistiche. Tra queste sagome, una sigla: MSC, Mediterranean Shipping Company, la più grande compagnia privata al mondo nel trasporto marittimo. Un impero globale nato dal Golfo di Napoli, ma cresciuto altrove. E proprio in questo paradosso si nasconde la domanda centrale: quanto pesa davvero MSC sull'economia del porto di Napoli oggi? Napoli, il nuovo trucco dei parcheggiatori abusivi per evitare le multe: dai biglietti riciclati ai falsi permessi invalidi🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su MSC Porto di Napoli Msc, la sfida di Aponte una sede avveniristica nel cuore della Costiera Il Gruppo Msc ha completato la trasformazione della ex clinica San Michele di Piano di Sorrento, realizzando una sede moderna e funzionale nel cuore della Costiera. Vi porto con lo 'schiattamorto' al cimitero: ecco quanto costa (davvero) un funerale a Napoli Andiamo al cimitero di Napoli, dove i costi di un funerale sono più alti di quanto si possa pensare. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su MSC Porto di Napoli Argomenti discussi: Porto di Trieste, al Molo VII la più grande portacontainer mai operata nello scalo; Nave da record al porto di Trieste; Gigante dei mari a Trieste: arriva la MSC Diana, 6mila ore di lavoro e oltre mille addetti in porto; Msc Diana, la portacontainer da record arriva in porto. Al porto di Trieste attracca la MSC Diana, la nave record per dimensioniAl porto di Trieste attracca la MSC Diana, la nave record per dimensioni. Oltre mille addetti coinvolti per le operazioni di movimentazione dei container, la nave più grande mai lavorata. ilnordestquotidiano.it Nave record al porto di Trieste: MSC Diana, la più grande mai lavorata al Molo VIIAlle 12.30 di oggi la portacontainer MSC Diana ha fatto scalo al Molo VII di Trieste. Con i suoi 400 metri di lunghezza, 59 di larghezza e una capacità di circa 19.000 TEU, è la seconda nave più grand ... pressmare.it Le mie preferite ... dai balconi ... Napoli, vista del porto e del Vesuvio dai Quartieri spagnoli 15/03/2019 © Armando Mancini Fotografia facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.